Эксперт назвал самые популярные у россиян пароли

Москва, 28 июля. Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные у россиян пароли.

По словам специалиста, в первой тройке остаются неизменные сочетания цифр от одного до девяти, простые буквенные ряды, такие как qwerty, а также всевозможные комбинации цифр и этих букв. Оганесян отметил, что такие пароли легко запомнить, но они также легко подбираются злоумышленниками и не являются надежными.

«Что касается кириллических паролей, среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, любовь, наташа и так далее. Их легко запомнить, но кириллические символы разрешены далеко не везде», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что чаще всего взламывают пароли, состоящие из одних чисел или построенные на основе определенных слов. Оганесян добавил, что в последнее время мошенники нередко используют социальную инженерию, выпытывая пароли у пользователей, поскольку усложнение требований к секретным словам у сайтов и сервисов делает простой подбор все менее простым.

«По результатам расшифровки крупных утечек, около 80% паролей ранее не встречаются, то есть не являются простыми», — подчеркнул он.

Оганесян посоветовал составлять пароли как минимум из восьми знаков, используя цифры, а также буквы в разных регистрах. Принцип придумывания пароля зависит от того, как вы будете его использовать и насколько часто придется вспоминать придуманное.

«Если вам нужно часто вводить пароль на разных новых устройствах, то лучше пользоваться мнемоническими правилами: составить длинное предложение, а затем составить пароль из первых букв слов, цифр и знаков препинания», — посоветовал эксперт.

Ранее RT сообщил, что Twitter в рамках борьбы с хакерством Twitter блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить свой пароль в течение последних 30 дней.