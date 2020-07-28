В Краснодарском крае лебедь попытался раздеть туристку в бикини

Краснодар, 28 июля. Купающаяся девушка в бикини подверглась неожиданной атаке со стороны лебедя, выпрашивающего еду у туристов.

В группе «Типичный Сочи» во «Вконтакте» появилось видео с лебедем, который просит еду у отдыхающих на пляже людей. Птица без страха подплывает вплотную к купающимся и берет угощение из рук.

Попытка накормить лебедя едва не закончилась неожиданным финалом для девушки, которая решила его накормить. На кадрах видно, как красивая белая птица подплывает к туристке в купальнике того же цвета, берет у нее лакомство, а когда купальщица отворачивается, пытается стащить с нее бикини. Дерзкий лебедь успокаивается лишь тогда, когда получает еще еды.

Ранее RT сообщил, что в Сочи в середине июля прибыли около 150 тысяч туристов. В курортном городе после снятия ограничений начали работать 544 объекта размещения гостей. С 18 июля здесь открылись аквапарки и аттракционы на свежем воздухе.