Работающих военных пенсионеров могут освободить от обязательных пенсионных взносов

Москва, 28 июля. Военные пенсионеры, которые после выслуги лет идут работать адвокатами, могут получить возможность уплачивать взносы в Пенсионный фонд России добровольно. При этом обязательные страховые взносы для данной категории граждан могут отменить. На данный момент соответствующие поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании» рассматривается Госдумой РФ.

Поводом для внесения изменений в законодательство стало решение Конституционного суда, которые было вынесено в отношении адвоката из Московской области Ольги Морозовой. Она отстояла право не платить обязательные взносы, поскольку сама обеспечивает себя работой и к моменту законного выхода на вторую «гражданскую» пенсию она попросту не сможет получить необходимый 15-летний стаж.

Дело в том, что военные пенсионеры, которые работают по трудовому договору, получают до 30 баллов на получение второй пенсии. Однако, в соответствии с законодательством, адвокаты платят выплаты и получают фиксированный размер баллов. В результате получить вторую пенсию по достижению необходимого возраста практически невозможно. Об этом пишет «Парламентская газета».

Таким образом фиксированные взносы военных пенсионеров-адвокатов уходят вникуда. А для накопления взносов адвокатам потребуется вносить дополнительное взносы.

В результате Минтруд России разработал проект поправок, который исключает адвокатов, бывших военных пенсионеров, из числа лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.