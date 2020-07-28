Минтруд объяснил, как будут расти пенсии россиян

Москва, 28 июля. В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что индексация пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года регламентируется федеральным законом, обеспечивающим реальный рост выплат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года». Ряд СМИ сообщили, что указом допускается заморозка пенсий россиян.

Как сообщает РИА Новости, в Минтруде пояснили, что индексация пенсий неработающим пенсионерам определяется не указами главы государства, а законом №350-ФЗ, согласно которому в период до 2024 года рост пенсий будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, с января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, через год на 5,9%, с 2023 года на 5,6%, годом позже на 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

После 2024 года, добавили в ведомстве, страховые пенсии будут увеличиваться в соответствии с ростом доходов бюджета ПФР. По расчетам аналитиков, страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.

Как отмечает «ФедералПресс», в Минтруде пообещали не замораживать пенсии россиян. Индексация выше уровня инфляции, по словам специалистов, означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих их получателей.