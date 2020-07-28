Названа еще одна возможна причина смерти Юлии Началовой

Москва, 28 июля. Спустя год после смерти российской певицы и актрисы Юлии Началовой разговоры о ее загадочной гибели не утихают. В этот раз в Сети появилась новая причина ухода из жизни звезды отечественной эстрады.

Авторы журнала Grazia составили топ-6 звезд, которые загубили себя благодаря неудачным пластическим операциям. В список попала и Началова. Журналисты считают, что после процедуры у женщины могло развиться заражение крови, которое повлияло и на другие заболевания.

«Певица решилась на маммопластику, после которой получила заражение крови. Это привело к фатальным последствиям, так как ускорило течение других заболеваний, среди которых были сахарный диабет и подагра», — считают авторы статьи.

Отмечается, что Началова якобы не берегла себя, поскольку поздно обратилась за медицинской помощью. В результате операции сердце певицы остановилось.

Напомним, незадолго до смерти российская певица Юлия Началова скрывала признаки тяжелого заболевания. Многие из них видели подруги артистки, но они тактично не спрашивали. Об этом рассказала телеведущая Анна Калашникова. По ее словам, она виделась с Началовой незадолго до 16 марта 2019 года, когда певицы не стало. Как отмечает Калашникова, многие в окружении певицы подозревали о тяжелом заболевании, однако спокойствие внушал оптимизм Началовой.

Также ведущая отметила, что на руках у певицы были шишки, которые она скрывала под перчатками. Несмотря на развивающуюся подагру, Началова не давала родным поводов для беспокойства.