Москва, 28 июля. Астероид размером с футбольный стадион максимально сблизится с Землей 5 августа.

По данным NASA, размеры приближающегося к нашей планете астероида 2009 PQ1 можно соотнести с небольшим стадионом — они колеблются до 84 до 190 метров. Максимальное расстояние, на которое приблизится к нашей планете космический объект, в семь раз больше, чем дистанция от Земли до Луны.

Астероид был открыт в августе 2009 года, он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, чьи орбиты пересекают земную. По расчетам ученых, 2009 PQ1 в следующий раз пролетит возле нашей планеты более чем через 100 лет, в 2137 году.

Как пишет RT, 24 июля мимо Земли пролетел астероид 2020 ND, который приблизился к нам примерно на пять миллионов километров. По словам ученых, насчитывается около 30 тысяч подобных объектов, каждый из них потенциально может столкнуться с земной поверхностью, но речь идет о далеком будущем, поскольку на изменение их орбит требуются миллионы лет.