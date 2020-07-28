Sohu напомнило о неудаче американский подводников в Арктике

Пекин, 28 июля. Журналисты из китайского издания Sohu опубликовали материал, в котором вспомнили о неудаче американских подводников в Арктике. Инцидент произошел несколько лет назад, однако он оказался очень показательным на фоне грандиозного Дня ВМФ России.

Как поясняют авторы статьи, весной 2018 года США решили показать собственную «мощь и силу» в Арктике. Для этого в северные воды были направлены субмарины, которые должны были нанести условному противнику, которым издавно и безосновательно считается Москва, удар с помощью стелс-ракет.

Тем не менее во время запуска одна из подлодок так и не смогла преодолеть толщу арктического льда и попросту вмерзла. Капитан судна обратился за помощью к России и незамедлительно получит положительный ответ. Однако из США был отправлен специальный отряд для вызволения подводной лодки.

Спасательную операцию проводили буквально при помощи ломов и бензопил, из-за чего она, естественно, затянулась, пишет «Политпазл».

По мнению китайских журналистов, американское командование до сих пор помнит этот постыдный инцидент. Особенно показателен он на фоне грандиозного парада в честь Дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге 26 июля.

Напомним, в этот день город принял у себя 46 военных судов, среди которых следует особенно отметить фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», корветы «Бойкий» и «Стойкий», а также большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов»