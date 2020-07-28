Диета №4 для лечения пищеварительных расстройств: основные принципы и таблица разрешенных продуктов

Диету стол 4 назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся сильной диареей и вздутием. Главной целью является устранение неприятной симптоматики. Разберемся, какие продукты можно есть, и как их правильно приготовить.

Лечебное питание – обязательное условие для быстрого восстановления пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В начале ХХ века знаменитый ученый – основоположник советской диетологии Мануил Певзнер разработал систему, состоящую из 15 диет, каждая из которых подходит для определенных недугов.

Кому показан лечебный стол №4

Диета номер 4 назначается при проблемах ЖКТ, характеризующихся острыми болями, повышенным газообразованием, поносом и другими проявлениями дискомфорта. Различают несколько разновидностей 4 стола в зависимости от фазы заболевания:

— 4а – хронические колиты и заболевания кишечника, сопровождающиеся диареей и повышенным метеоризмом. Состоит преимущественно из белков, употребление углеводов и жиров сводится к минимуму;

— 4б – оказывает благотворное влияние на работу печени и поджелудочной железы при обострениях в стадии затухания. Отличается большим разнообразием в сравнении с предыдущим вариантом;

— 4в – применяется в период выздоровления и является одним из этапов перехода к полноценному рациональному питанию.

Основные принципы диеты 4

Прежде чем переходить к разговору о разрешенных и запрещенных продуктах, необходимо усвоить несколько основных правил:

1. Питание должно быть дробным. Пищу принимают 4-5 раз в день небольшими порциями.

2. Суточная калорийность рациона составляет примерно 2000 ккал. В случае сильной диареи и угрозы истощения эти цифры могут быть увеличены до 3000 ккал.

3. Строго ограничивается употребление овощей и фруктов, богатых клетчаткой, так как они способствуют развитию воспалительных процессов и вызывают брожение в кишечнике.

4. Обязательно соблюдение питьевого режима, чтобы предотвратить обезвоживание на фоне продолжительного расстройства стула (1,5 л в сутки).

5. Во избежание травматизации слизистой желудка необходимо следовать трем принципам щажения: термическому, механическому и химическому. Это означает, что ежедневное меню должно состоять из перетертых или жидких блюд комфортной температуры с полным исключением продуктов, имеющих резкий вкус (острое, кислое, копченое и т.д.). Предпочтительные способы приготовления – на пару, варка и тушение.

6. Из рациона исключают молоко. Каши варят только на воде.

7. Для супов используют овощные или некрепкие мясные бульоны.

8. Предпочтение лучше отдавать мясным блюдам из фарша.

9. Овощи подаются термически обработанными в виде пюре или в составе супов.

Диета 4: таблица разрешенных и запрещенных продуктов

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Яйца Не более 2 шт. в день Сваренные вкрутую, яичница Рыба Хек, треска, минтай Жареная с кожей, кляр, консервы Мясо, птица Курица, говядина, индейка, кролик, печень Жирные сорта, баранина, дичь, копчености Хлеб и выпечка Подсушенный или вчерашний белый хлеб Изделия из ржаной муки, слоеное тесто, свежая сдоба, блины Молочные продукты Некислый творог, сыр нейтрального вкуса с пониженным содержанием жира Молоко, кисломолочные продукты Крупы Овсянка, манка, гречка, рис желательно в сильно разваренном виде Бобовые, пшено Овощи В виде пюре после термической обработки Чеснок, лук, грибы, горошек, в сыром виде Фрукты и ягоды Некислые сорта, обработанные термически Сухофрукты, кислые разновидности Напитки Чай, отвар шиповника, кофе, разбавленные водой соки и компоты Газировка, напитки с добавлением молока

Примерный рацион на день может выглядеть следующим образом:

Завтрак: Овсяная каша на воде с кусочком сливочного масла + сухарик из белого хлеба

Второй завтрак: пюре из запеченного яблока

Обед: Овощной суп-пюре + паровая котлета с гарниром из перетертой гречки

Полдник: Кисель

Ужин: Паровой омлет

Важно! Любая диета должная назначаться лечащим врачом. Стол №4 и его разновидности – не исключение. Перед тем, как выбирать ту или иную систему питания, обязательно посоветуйтесь со специалистом.