Диета №4 для лечения пищеварительных расстройств: основные принципы и таблица разрешенных продуктов

Диету стол 4 назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся сильной диареей и вздутием. Главной целью является устранение неприятной симптоматики. Разберемся, какие продукты можно есть, и как их правильно приготовить.
Лечебное питание – обязательное условие для быстрого восстановления пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В начале ХХ века знаменитый ученый – основоположник советской диетологии Мануил Певзнер разработал систему, состоящую из 15 диет, каждая из которых подходит для определенных недугов.
Кому показан лечебный стол №4
Диета номер 4 назначается при проблемах ЖКТ, характеризующихся острыми болями, повышенным газообразованием, поносом и другими проявлениями дискомфорта. Различают несколько разновидностей 4 стола в зависимости от фазы заболевания:
— 4а – хронические колиты и заболевания кишечника, сопровождающиеся диареей и повышенным метеоризмом. Состоит преимущественно из белков, употребление углеводов и жиров сводится к минимуму;
— 4б – оказывает благотворное влияние на работу печени и поджелудочной железы при обострениях в стадии затухания. Отличается большим разнообразием в сравнении с предыдущим вариантом;
— 4в – применяется в период выздоровления и является одним из этапов перехода к полноценному рациональному питанию.
Основные принципы диеты 4
Прежде чем переходить к разговору о разрешенных и запрещенных продуктах, необходимо усвоить несколько основных правил:
1. Питание должно быть дробным. Пищу принимают 4-5 раз в день небольшими порциями.
2. Суточная калорийность рациона составляет примерно 2000 ккал. В случае сильной диареи и угрозы истощения эти цифры могут быть увеличены до 3000 ккал.
3. Строго ограничивается употребление овощей и фруктов, богатых клетчаткой, так как они способствуют развитию воспалительных процессов и вызывают брожение в кишечнике.
4. Обязательно соблюдение питьевого режима, чтобы предотвратить обезвоживание на фоне продолжительного расстройства стула (1,5 л в сутки).
5. Во избежание травматизации слизистой желудка необходимо следовать трем принципам щажения: термическому, механическому и химическому. Это означает, что ежедневное меню должно состоять из перетертых или жидких блюд комфортной температуры с полным исключением продуктов, имеющих резкий вкус (острое, кислое, копченое и т.д.). Предпочтительные способы приготовления – на пару, варка и тушение.
6. Из рациона исключают молоко. Каши варят только на воде.
7. Для супов используют овощные или некрепкие мясные бульоны.
8. Предпочтение лучше отдавать мясным блюдам из фарша.
9. Овощи подаются термически обработанными в виде пюре или в составе супов.
Диета 4: таблица разрешенных и запрещенных продуктов
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Яйца
|
Не более 2 шт. в день
|
Сваренные вкрутую, яичница
|
Рыба
|
Хек, треска, минтай
|
Жареная с кожей, кляр, консервы
|
Мясо, птица
|
Курица, говядина, индейка, кролик, печень
|
Жирные сорта, баранина, дичь, копчености
|
Хлеб и выпечка
|
Подсушенный или вчерашний белый хлеб
|
Изделия из ржаной муки, слоеное тесто, свежая сдоба, блины
|
Молочные продукты
|
Некислый творог, сыр нейтрального вкуса с пониженным содержанием жира
|
Молоко, кисломолочные продукты
|
Крупы
|
Овсянка, манка, гречка, рис желательно в сильно разваренном виде
|
Бобовые, пшено
|
Овощи
|
В виде пюре после термической обработки
|
Чеснок, лук, грибы, горошек, в сыром виде
|
Фрукты и ягоды
|
Некислые сорта, обработанные термически
|
Сухофрукты, кислые разновидности
|
Напитки
|
Чай, отвар шиповника, кофе, разбавленные водой соки и компоты
|
Газировка, напитки с добавлением молока
Примерный рацион на день может выглядеть следующим образом:
Завтрак: Овсяная каша на воде с кусочком сливочного масла + сухарик из белого хлеба
Второй завтрак: пюре из запеченного яблока
Обед: Овощной суп-пюре + паровая котлета с гарниром из перетертой гречки
Полдник: Кисель
Ужин: Паровой омлет
Важно! Любая диета должная назначаться лечащим врачом. Стол №4 и его разновидности – не исключение. Перед тем, как выбирать ту или иную систему питания, обязательно посоветуйтесь со специалистом.