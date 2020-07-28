Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР

Москва, 28 июля. Министерство финансов РФ готовит поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят перечислять в Пенсионный фонд средства, конфискованные у преступников.

Как пишут «Известия», соответствующий документ готовы поддержать в большинстве фракций Государственной думы. Речь идет о перечислении в ПФР средств, полученных незаконным образом. Пока в пользу государства изымается лишь имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. В текущем году впервые Пенсионный фонду получил около 21,4 миллиарда рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.

«В Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки, что конфисковано может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие его приобретение на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство», — сообщает пресс-служба Минфина.

Соответствующие нормы могут начать действовать уже в декабре 2020 года. Как считают эксперты, эти меры помогут снизить многомиллиардный дефицит средств ПФР, хотя и не исправят ситуацию полностью.

«Очевидно, что фонд нельзя наполнить этими деньгами. Хотя решение о повышении пенсионного возраста очень непопулярно, на мой взгляд, оно было правильное», — отметил доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ранее RT сообщил, что работающим пенсионерам в России скорректируют выплаты с 1 апреля.