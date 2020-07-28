Делягин заявил, что решил избавиться от доллара на фоне кризиса в США

Москва, 28 июля. Экономист Михаил Делягин признался, что в преддверии обвала доллара старается спешно избавиться от всех личных активов в данной валюте. По мнению специалиста, с каждым днем ситуация в США становится все менее стабильной, из-за чего в ближайшие недели доллар может ожидать полномасштабный обвал до 50 рублей.

Кроме того, внутриполитическая обстановка в Штатах становится все более опасной из-за приближающихся выборов президента, которые назначены на 3 ноября.

«Учитывая, что сумерки Pax Americana перестают быть томными, учитывая, что холодная гражданская внутриэлитная война в Америке 4 ноября имеет все шансы перестать быть холодной, доллар может очень здорово припасть», — считает Делягин.

В эфире телеканала «День ТВ» он также признался, уже начал постепенно избавляться от собственных сбережений в долларах. По его словам, общий актив у него не большой, но вот размер комиссии за конвертацию в другую валюту весьма серьезный. Однако в противном случае, предстоящее обесценивание доллара может нанести ему еще более существенные убытки, считает Делягин.

Экономист также допустил, что доллар в ближайшее время может торговаться по 50 рублей.

Напомним, накануне днем курс евро на Московской бирже поднялся на 0,56% по сравнению с показателем предыдущих торгов и достиг отметки в 84,02 рубля. В предыдущий раз евро стоил дороже 84 рублей 22 апреля. При этом доллар, наоборот, подешевел на 0,34% и стал стоить 71,49 рубля.