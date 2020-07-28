Поклонники сравнили Пугачеву на новом фото с покойной Гурченко

Москва, 28 июля. Дочь популярной певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. На снимке она запечатлена со своей звездной матерью. Однако из-за пластических неудач многие фанаты сравнили Примадонну с покойной исполнительницей Людмилой Гурченко.

Знаменитая мать и дочь встретились после продолжительного периода самоизоляции. Снимок был сделан в салоне автомобиля. Судя по всему, на фотографии отсутствуют фильтры, поэтому он вызвала большой резонанс среди аудитории социальной сети.

«Когда-то со своей внешностью переборщила так Гурченко. Надеюсь, до подобного не дойдет у нашей любимой королевы», «Господи, что это с Пугачевой, сама на себя не похожа», «На Аллегрову похожа. Они там все скоро будут на одно лицо», «Алла, ты стала похожа на Людмилу Гурченко, что это?» — прокомментировали подписчики в Instagram.

При этом некоторые из них предположили, будто причина необычно молодой внешности певицы кроется в пластических операциях. Некоторые даже заявили, будто бы у Пугачевой с Гурченко один пластический хирург.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда внешность Примадонны ставит ее фанатов в тупик. Так, например, ранее фото резко «помолодевшей» Аллы Пугачевой разочаровало подписчиков певицы. На снимке певица непринужденно улыбается, видно ее сходство с дочерью Лизой, на что поспешили обратить внимание многие фолловеры. Однако некоторые из них заявили, что от «Пугачевой ничего не осталось».