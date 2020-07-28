В ПФР назвали три условия получения выплаты 10 тысяч рублей на ребенка

Москва, 28 июля. В Пенсионном фонде России напомнили о трех условиях получения выплаты 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет.

В указе президента РФ №249 от 7 апреля 2020 года, регламентирующем назначение единовременной выплаты семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей, перечисляются три основных условия. Во-первых, ребенок должен иметь российское гражданство и возраст от трех до 16 полных лет по состоянию на 30 июня текущего года. Во-вторых, заявителем должен быть гражданин РФ, проживающий на территории страны и приходящийся несовершеннолетнему родителем, усыновителем, опекуном или попечителем. В-третьих, заявление на выплату должно быть подано не позднее 31 сентября 2020 года.

Аналогичные требования предусматриваются президентским указом от 23 июня, которым вводится дополнительная выплата в 10 тысяч рублей с 1 июля. В ведомстве подчеркивают, если ребенок взят в семью на воспитание, материальная помощь от государства на фоне пандемии коронавируса не полагается.

Заявление на выплату оформляется по определенным правилам. В частности, опекуны не могут подать его на сайте «Госуслуги», им потребуется личное обращение в отделение ПФР или МФЦ. Нередко заявления не принимаются из-за неправильно указанных банковских реквизитов. Как пояснили в Пенсионном фонде, часто заявители дают номер банковской карты, тогда как требуется номер счета. Если в семье несколько детей подходящего возраста, нужно подавать одно общее заявление на всех. Крайний срок, когда можно обратиться за начислением выплаты — 30 сентября.

Помимо несоблюдения сроков и указания некорректного номера счета, есть несколько распространенных причин, по которым может быть отказано в выплате. Это подача недостоверных сведений, лишение или ограничение прав в отношении несовершеннолетнего, а также смерть ребенка. Об отказе и его причинах заявителям должны сообщить в письменном виде.