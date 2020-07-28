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Экономика

Сатановский рассказал, на что могут пойти США, чтобы затормозить строительство СП–2

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Сатановский рассказал, на что могут пойти США, чтобы затормозить строительство СП–2

Москва, 28 июля. Власти США продемонстрировали свою мелочность, пригрозив европейским инвесторам «Северного потока–2» санкциями, заявил политолог Евгений Сатановский. Он сравнил происходящее с попыткой навязать колбасу на рынке, чьи посетители десятилетиями употребляли продукт другого продавца и никогда не имели к нему претензий.

Сатановский заявил, что США, угрожая Европе санкциями, «унизились до мелкого махерства» в своем желании поставлять собственный более дорогой газ вместо российского. Кроме того, угрозы применить санкции задним числом показывают полное отсутствие США правил игры. Понимание этого факта вызывает недовольство даже у «давно оккупированных» европейцев.

По словам Сатановского, США всячески срывают российско-европейский проект при помощи своих ручных государств.

«Дания упиралась, чтобы не пропустить кусочек «Северного потока–2» через свои территориальные воды – наконец, выдала разрешение. «Академик Черский», трубоукладчик, туда дошел. Вопрос: укладывает? Нет. Почему? Нерест трески», — возмутился Сатановский.

Политолог уверен, что после нереста трески противники газопровода придумают новые проекты, чтобы затормозить или заморозить его строительство. В качестве возможных хитрых американских трюков он в шутку предложил выращивание молодых нерп, обучение полету птенцов чайки и даже бархатный сезон на пляжах Дании.

«Что-нибудь, безусловно, придумают. И заметьте, это одна мелкая отрасль американской экономики. Ну, нельзя же быть такими жлобами, ребята! А нет, оказывается, можно», — возмутился Сатановский, выступая в эфире «Вести FM».

По проекту финальные 120 км газопровода «Северный поток–2» прокладываются через территориальные воды Дании к юго-востоку от острова Борнхольм, где после Второй мировой войны были затоплены тысячи тонн боеприпасов с ядовитыми газами. РФ требовалось специальное разрешение Копенгагена, поскольку ее судно закрепляется при помощи якорей, отмечает обозреватель.

Однако полученное после продолжительного ожидания согласие датской стороны так и не позволило продолжить строительство — в Балтийском море начался нерест трески. Дания запретила проведение любых строительных работ до конца сентября. 

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Источник: Вести FM
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