В Фонде защиты городских животных предложили превратить Московский зоопарк в заповедник

Москва, 28 июля. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева предложила превратить Московский зоопарк в заповедник.

Об этом эксперт заявила в ходе организованной Медиагруппой «Патриот» онлайн-конференции, посвященной теме защиты животных. По словам Дмитриевой, Россия остается страной с «бесправными животными» и «неоткалиброванным законодательством» в этой сфере. Она напомнила о цирках и дельфинариях, в которых зверей «безбожно используют в качестве увеселения человеческого вида». Зоозащитница считает, что большинство людей безосновательно относятся к животным как к декору или аксессуару.

«Считаю, что Московский зоопарк с Красной Пресни надо убрать и делать заповедник, как в Сан-Паулу. Понятно, что мы не можем закрыть зоопарк, потому что там ведется научная деятельность», — высказала мнение Дмитриева.

Она прокомментировала также ситуацию с бездомными животными, высказавшись в пользу обязательной их стерилизации. По ее словам, приюты для собак все еще остаются переполненными, а россияне не спешат брать оттуда питомцев, потому что предложение значительно превышает спрос.

«Если мы снизим популяцию их, будет лучше, когда на каждую собаку-щенка будет очередь, чтобы их взять», — добавила зоозащитница.

Онлайн-конференция в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Люди и звери. Как исключить живодерство и нападения животных на людей» состоялась 22 июля. В ней, помимо Екатерины Дмитриевой, приняли участие депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев, зоопсихолог Дмитрий Тарасов, депутат Госдумы Владислав Резник и юрист-зоозащитник Светлана Зиберт. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.