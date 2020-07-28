Netflix снимет шестисерийный приквел к сериалу «Ведьмак»

Москва, 28 июля. Сервис стриминга фильмов и сериалов Netflix объявил, что приступил к съемкам приквела к сериалу «Ведьмак». Он будет называться «Ведьмак: Происхождение».

Сроки создания картины пока не уточняются. Известно, что он будет состоять из шести серий, в которых расскажут о важнейшем событии внутренней мифологии мира Ведьмака – Сопряжении сфер, которое произошло за 1200 лет до начала приключений Геральта из Ривии, сообщает «Культуромания». Именно в этом время по сюжету появился первый ведьмак.

Как рассказал руководитель проекта Деклан Де Барра, таким образом сериал расскажет историю цивилизации эльфов до ее падения , также покажет зрителям жизнь самого первого ведьмака.

НСН ранее приводила слова кинокритика Давида Шнейдерова, который заявил, что убытки от эпидемии коронавируса в киноиндустрии оцениваются в миллиарды долларов, а ситуация в кинематографе близка к катастрофе.