В России предложили запретить цирки и резать баранов на праздник Курбан-байрам

Санкт-Петербург, 28 июля. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что в России необходимо запретить цирки, а также традиционное у мусульман убийство барана на праздник Курбан-байрам. Соответствующим мнением эксперт поделилась во время онлайн-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Тему бесконтрольного и негуманного отношения над животными поднял специалист по поведению животных Дмитрий Тарасов. Он отметил, что ситуация ухудшиться, если не заняться изменениями в соответствующих законах.

Вместе с тем Дмитриева обратила внимание, что на данный момент статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» требует корректировки. По мнению эксперта, в данном случае при обвинении в суде должен доказываться не корыстный умысел, а садистские наклонности человека. Она также отметила, что считает неприемлемым, когда мусульмане совершают традиционное убийство барана на улице города в праздник Курбан-байрам.

«Конечно, это неприемлемо», — отметила спикер.

Среди проблем связанных с животными, которые существуют в России, Екатерина Дмитриева также выделила отсутствие наказания за плохое обращение, существование цирков и отношение к питомцам как к декору или аксессуару.

Напомним, в среду, 22 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Люди и звери. Как исключить живодерство и нападения животных на людей». В ней приняли участие социологи, юристы, экономисты, журналисты, чиновники и политики. Так, например, зоопсихолог Дмитрий Тарасов заявил, что роль человека в природе меняется, а традиции должны развиваться в сторону большего гуманизма.