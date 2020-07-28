Ученые объяснили тягу к некоторым продуктам скрытыми болезнями

Москва, 28 июля. Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали продукты, тяга к которым может говорить о скрытых болезнях.

В эфире телеканала «Россия-1» ученые сообщили, что тяга к сырам и другим кисломолочным продуктам может свидетельствовать о развитии остеопороза, при котором нарушается структура костной ткани, а организм пытается восполнить дефицит кальция и фосфора. По словам Трофимовой, в этом случае заменой калорийному сыру может стать брокколи, в которой эти элементы также содержатся в большом объеме.

В состоянии хронического стресса, рассказали геронтологи, человеку может все время хотеться шоколада. Содержащаяся в нем аминокислота триптофан помогает преодолевать повышенную утомляемость.

«Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана», — отметили собеседники телеканала.

Желание съесть что-то острое, добавили они, может свидетельствовать о развитии какой-то инфекции или нарушении метаболизма. В данном случае полезной альтернативой может стать обычная квашеная капуста, содержащая много витамином. Трофимова добавила, что тяга к соленому говорит об обезвоживании. Избавиться от него можно, тщательно соблюдая питьевой режим, который считается «основой здоровья».

Если вам постоянно хочется чего-то холодного, стоит проверить состояние желудочно-кишечного тракта.

«Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве», — предупредили ученые.

Мороженое, добавили они, можно заменить на полезные каши, благотворно воздействующие на пищеварение: овсянку, рис или гречневую кашу.