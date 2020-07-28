Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком

Москва, 28 июля. Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.

Видео было опубликовано в апреле украинским изданием Defense Express. В нем демонстрировалось, как запущенная ракета пролетает над поверхностью воды, рвет сетку над «баржей», а затем двигается дальше. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в прошлом году заявил, что при помощи такой ракеты якобы можно за несколько минут уничтожить Крымский мост, пишет «Царьград».

По словам Трифоненкова, данное видео является фальшивкой. На это указывают несколько факторов. В первую очередь, ракета, которая пролетела сквозь сетку, установленную на «барже», должна была опрокинуть конструкцию, на которой та держалась. Также эксперт отметил, что если увеличить видео, то область, где должна быть тень от ракеты, становится «подозрительно размыта». При этом после попадания ракеты в цель тень неожиданно возвращается на место.

Также Трифоненкова смутило, что волна сжатого воздуха из ракеты не вызвала волнения на водной поверхности. Он добавил, что сама конструкция ракеты вызывает у него много вопросов – по его мнению, с такими крыльями «уничтожитель Крымского моста» просто не может летать.

Власти Украины уже публиковали 3D-графику с уничтожением Крымского моста украинскими ракетами. Позже зрители заметили, что модель украинской ракеты скопирована с российской разработки.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что ракета-носитель «Циклон-4», строительство которой продолжается уже 15 лет, никуда не полетит, передают «Известия». По словам Усова, на Украине нет космодрома, с которого ее можно будет запустить.