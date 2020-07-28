Ищенко объяснил, почему США противостоят России

Москва, 28 июля. Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что США на самом деле противостоят России из-за оборонного потенциала Москвы.

По словам эксперта, РФ сегодня остается единственным государством, способным предоставить военные гарантии против США любой стране мира. При этом своим главным экономическим конкурентом Соединенные Штаты видят Китай. Экономика России, подчеркнул Ищенко, остается во многом самодостаточной и не конкурирует на мировых рынках с большинством американских товаров.

«В последнее время только с газом вступили в конкуренцию, и то непонятно, как долго это будет продолжаться. С США двусторонний товарооборот минимальный. Россия в этом плане не конкурент. В этом плане мы могли бы жить на одной планете и не знать друг о друге. Мы для них являемся серьезнейшим военно-политическим конкурентом», — отметил Ищенко.

Он указал, что план США по установлению однополярного мира с верховенством Вашингтона состоит в оказании на Россию массового давления, поскольку РФ выступает в качестве связующего звена между Европой и Китаем. Американская стратегия, по мнению Ищенко, провалилась, когда Россия продемонстрировала внутреннюю стабильность, самодостаточность экономики в условиях международных ограничений, а также растущую военную силу.

Ранее RT рассказал о дипломатическом скандале между Вашингтоном и Пекином, когда США потребовали от Китая за 72 часа закрыть генконсульство в штате Техас. Китайские власти назвали двусторонние отношения с Соединенными Штатами «не отвечающими желаниями Китая» и указали, что в этом виноваты лишь США.