Как убрать волосы на лице: простые и эффективные способы избавиться от нежелательной растительности

Растительность на лице у женщины – явление крайне неприятное и нежелательное. Бритье и удаление пинцетом лишь делают волоски толще и ускоряют появление новых. Расскажем, как убрать волосы с лица и вновь обрести уверенность в себе.

Оволосение у женщин по мужскому типу называют гирсутизмом. Проблема выражается в появлении жестких волосков над верхней губой, в носу, на груди, животе, спине и других андрогензависимых зонах. Неприятный симптом может являться следствием следующих недугов:

— гормональные сбои

— прием оральных контрацептивов

— климакс

— поликистоз яичников

— нарушения менструального цикла

— опухоли.

Важно! Причины появления нежелательных волосков могут быть обусловлены наличием серьезных заболеваний, которые могут привести к куда более грозным последствиям, нежели необходимость частой эпиляции. Именно поэтому, прежде чем приниматься за устранение косметического дефекта, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, чтобы выяснить первопричину. Если не устранить корень проблемы, все усилия могут быть тщетны.

Избавляемся от лишнего

Итак, вы сходили к врачу и выяснили, отчего на вашем теле и лице появляются ненавистные волоски. Теперь можно приступать к комплексному решению проблемы. Необходимое медикаментозное или иное лечение назначается специалистом, а мы подготовили топ-10 проверенных салонных и домашних процедур.

1. Эпилятор. Модели, предназначенные для лица, отличаются от своих собратьев более компактными размерами и формой, позволяющей удалять лишнее точечно. Прибор удобен в применении и доступен. Его можно брать с собой куда угодно, а результат будет радовать до трех недель. Среди побочных эффектов чаще всего называют болезненные ощущения и покраснения. Перед эпиляцией рекомендуется хорошо распарить кожу – это уменьшит дискомфорт.

2.Воск и шугаринг. Второй вариант считается менее болезненным из-за особой техники нанесения и удаления. Специалисты по эстетики советуют дождаться, пока волоски отрастут до 4-5 мм, в противном случае процедура будет не столь эффективна – состав просто не сможет захватить слишком короткие из них. Повторять сеансы необходимо каждые 2-3 недели в зависимости от интенсивности роста. Восковая депиляция доступна для домашнего использования – выбор соответствующих полосок весьма широк.

3. Лазерная и фотоэпиляция. Считаются наиболее эффективными методами, чтобы удалить волосы на лице навсегда. Световое излучение разрушает капилляры, тем самым прекращая питание фолликула, который постепенно истончается и выпадает. Для полного уничтожения растительности требуется курс с интервалом в 2-3 недели. Обратите внимание! Обе процедуры показывают хорошие результаты только при достаточном содержании меланина, то есть добиться ожидаемого эффекта на седых и светлых волосках не удастся.

4. Электроэпиляция. Оказывает пожизненный эффект и, в отличие от предыдущих методов, подходит для любых типов волос. Суть состоит в том, что на луковицу через тонкую иглу воздействуют электрическим током, в результате чего та отмирает полностью. Процедура весьма травматична и проводится под местной анестезией. Некоторое время после посещения салона придется воздерживаться от бассейна и бани и предохранять пораженные зоны от воздействия ультрафиолета.

5. Тридинг. Волоски удаляются специальной нитью особого плетения. Захватывает большее количество волос (в том числе пушковых), нежели пинцет. Если освоить технику, можно делать самостоятельно.

От салонных и аппаратных методов перейдем к более доступным народным:

1. Измельчаем до порошкообразного состояния скорлупу грецкого или лесного ореха и втираем в места нежелательного роста волос. Растительность исчезнет за несколько сеансов.

2. 20 мл спирта смешиваем с 5 мл касторового масла и тем же количеством нашатыря. Добавляем 2 капли йода и оставляем для воздействия на полчаса. Эффект обещают через 2 недели.

3. Измельченную таблетку гидроперита смешиваем с 1 ст.л. соды и доводим с помощью воды до нужной консистенции. Наносим несколько раз в неделю на 15 минут.

4. В стеклянной емкости смешиваем стакан растительного масла и 50 гр измельченных семян крапивы. Настаиваем в темном месте в течение 2-х недель. Полученным средством протираем проблемные зоны.

5. 2 ст.л. меда добавляем в стакан детского косметического масла. Держим состав в течение 5 минут и смываем.

Обращаем ваше внимание, что как салонные, так и домашние методы могут вызывать аллергию! Проконсультируйтесь со специалистом и проведите тест на кожные реакции.