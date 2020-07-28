Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой

Москва, 28 июля. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой родилась дочка. Об этом она рассказала в Instagram.

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена она, ее муж Владислав Тарасенко и дочь Каталина. По словам 22-летней спортсменки, 27 июля ее дочери исполнился месяц.

О том, что Липницкая беременна, стало известно в начале июня. Об этом рассказал спортивный агент Андрей Митьков, которого Липницкая позже раскритиковала за предание этой информации огласке.

Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи Юлия Липницкая стала чемпионкой в групповом турнире. Также в ее активе победа на чемпионате Европы и серебряная медаль чемпионата мира. В 2017 году спортсменка завершила карьеру из-за полученных травм. Подчеркивается, что Юлия является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания.

Сегодня фигуристка участвует в ледовых шоу и занимается тренерской деятельностью. Фигуристка является одним из преподавателей «Академии чемпионов Ильиных-Липницкой». Спортсменка крайне неохотно комментирует события в личной жизни и предпочитает избегать шумихи вокруг своей персоны.

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