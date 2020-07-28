Россиянам напомнили о новой выплате в размере 10 тысяч рублей в августе

Москва, 28 июля. В Госдуме положительно оценили идею продления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для семей, в которых воспитываются дети до 16 лет. Данную меру поддержки, введенную в связи с пандемией коронавируса, предложено продлить на август.

Ранее с данной инициативой выступила общественность. Напомним, что выплаты состоялись в июне и июле. Однако жители России в Интернете отметили, что продление выплат до конца лета было бы весьма кстати из-за грядущего учебного года и продолжающейся пандемии. Эта идея также нашла поддержку в Госдуме РФ.

Депутат Михаил Тарасенко отметил, что сама постановка вопроса о продлении выплаты весьма корректна, поскольку ряд ограничительных мер в стране находится в силе. Кроме того, отдельные предприятия все еще не приступили к работе, а многие граждане лишились трудоустройства. Тарасенко также добавил, что выплата в преддверии 1 сентября была бы более уместа.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев считает, что власти России проявили дальновидность, приняв решение оказать финансовую поддержку наиболее пострадавшим категориям граждан на фоне кризиса в условиях пандемии коронавируса.