Как сделать волосы блестящими в домашних условиях

Здоровые и ухоженные волосы – предмет особой гордости каждой женщины. Расскажем, как сделать локоны гладкими и блестящими без использования дорогостоящих салонных процедур.

Красивые волосы – это не только природный дар, но и результат регулярного ухода за собой. Тусклые, лишенные объема пряди при должной заботе возможно восстановить и наполнить жизненной силой. В этом деле важно все: правильное мытье и сушка, питательные маски и даже здоровое питание.

Красота идет изнутри

Стать обладательницей густой шевелюры без работы над собой вряд ли получится. Волосы и ногти первыми отзываются на любые сбои в работе организма, становятся ломкими, сухими и теряют природный блеск. Если вы заметили, что состояние ваших локонов ухудшается, стоит в первую очередь обратиться к врачу и сдать необходимые анализы. Если специалист не выявит никаких серьезных нарушений, имеет смысл задуматься о своем образе жизни и пересмотреть режим дня и рацион. Итак, чтобы вернуть прядям красоту и здоровье, потребуется следовать следующим рекомендациям:

1. Включите в ежедневное меню продукты, богатые белком: нежирные сорта мяса, морскую рыбу, творог, яйца

2. Ешьте авокадо и орехи – они содержат в себе полезные жирные кислоты

3. Налегайте на зеленые овощи. Содержащаяся в их составе клетчатка способствует очищению организма от шлаков и токсинов

4. Пейте больше чистой воды без газа, чтобы избежать обезвоживания, которое обязательно проявит себя секущимися кончиками и ломкостью

5. Спите не менее 7 часов в сутки

6. Проводите больше времени на свежем воздухе

Берегите волосы

Каждый день мы подвергаем наши локоны тяжелым испытаниям плохой экологией, стрессами, вредной едой и термическим воздействием. Кроме того, времени на косметические процедуры катастрофически не хватает. Между тем, облегчить жизнь волосам не так уж и сложно, если соблюдать простые правила:

1. Вовремя подстригайте секущиеся концы

2. Носите шапку в зимний период

3. Солнце опасно не только для кожи, но и для волос, поэтому не забывайте защищать их от вредных ультрафиолетовых лучей

4. Обязательно мойте голову после купания в бассейне или море, чтобы смыть соль и хлорку

5. Имейте в виду, что частое мытье портит локоны. Вполне достаточно 2-3 раз в неделю.

Как правильно пользоваться феном

Сумасшедший ритм жизни диктует свои условия, и совсем отказаться от приборов для быстрой сушки не представляется возможным. Однако минимизировать вред от их использования вполне реально.

1. Обязательно используйте термозащитные составы перед завивкой или выпрямлением

2. Направляйте струю воздуха сверху вниз

3. Используйте узкие насадки и избегайте беспорядочных движений

4. Завершайте сушку на самом холодном из имеющихся режимов

5. Попытайтесь хотя бы иногда давать волосам отдыхать и сушить их без фена.

Домашние средства для гладкости и блеска

Салоны красоты наперебой предлагают своим клиенткам глазирование, глянцевание, ламинирование и прочие услуги. Такие процедуры достаточно эффективны, но стоят дорого. Не стоит отчаиваться, если нет возможности обращаться к профессионалам. Маски для домашнего ухода доступны и весьма эффективны.

1. Введите кокосовое масло в свой арсенал косметических продуктов. Оно прекрасно питает и увлажняет. Разогрейте его на водяной бане, нанесите на волосы и наденьте шапочку для душа. Через 30-40 минут смойте состав любимым шампунем.

2. Оливковое масло можно употреблять не только внутрь, но и снаружи. 2-3 раза в неделю наносите чуть теплый продукт на пряди и оставляйте на ночь. Утром вымойте голову как обычно

3. Говорят, что желатиновая маска для выпрямления волос имеет практически тот же эффект, что и процедура ламинирования в салоне. 1 ст.л. желатина растворите в 3 ст.л. теплой воды и перемешайте до однородности. В состав добавьте 1 ч.л. бальзама-ополаскивателя, накройте крышкой и оставьте набухать. Вымойте волосы и промокните полотенцем. Нанесите смесь от корней до кончиков, избегая попадания на кожу головы. Оберните пищевой пленкой, укутайте полотенцем и сушите феном в течение 15 минут. Все! Можно смывать

4. 1 яйцо смешать с бальзамом и нанести на чистые влажные волосы. Смыть через 20 минут

5. Отличного результата можно добиться, если взять в привычку после каждого мытья делать ополаскивания яблочным уксусом или настоями трав.

Все перечисленные способы по-своему хороши. Их регулярное и комплексное применение вскоре даст свои плоды, и ваши волосы станут гладкими и блестящими. Главное – не лениться ухаживать за собой.