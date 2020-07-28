ВСУ нарушили перемирие, обстреляв поселок Спартак и начав аэроразведку

Луганск, 28 июля. Военизированные формирования, подконтрольные Киеву, нарушили перемирие, вступившее в действие в полночь 27 июля 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Луганской Народной Республики (ЛНР), подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В 20.17 понедельника со стороны населенного пункта Авдеевка, который контролируют ВСУ, был произведен выстрел из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) в направлении поселка Спартак Донецкой Народной Республики.

Кроме того, с 19.00 на западе и северо-западе расположенного в ДНР города Горловка видны столбы и клубы дыма. При этом обстрелов не было. По словам местных жителей, причина возгорания пока неизвестна. Однако в небе очень активна аэроразведка ВСУ.

Также, согласно сообщениям на официальном сайте НМ ДНР, на позициях ВСУ в районе Новгородского была зафиксирована аудиотрансляция с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Были произведены материалы, призывающие игнорировать приказы киевской власти, запрещающие открывать огонь, и отказаться от перемирия, а также обвиняющие украинское правительство в предательстве и государственной измене.

«Кроме того, националисты из батальона «Донбасс-Украина» 54 омбр в районе населенного пункта Пески продемонстрировали свое низкое умственное развитие путем установки плаката с фашистской символикой», — сообщают в НМ ДНР.

При этом военнослужащие НМ ДНР не поддаются на провокации, следуя ранее взятым на себя обязательствам.

Ранее эксперты в ДНР, ЛНР, а также в РФ, комментируя перемирие, единогласно высказывали мнение, что с наибольшей вероятностью оно продлится не более полусуток и будет нарушено украинской стороной.

Напомним, что решением Минской контактной группы с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование беспилотных летательных аппаратов.

Командование Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Аналогичные указания были отданы и на противоположной стороне линии соприкосновения.