Карпович рассказала, как снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Москва, 28 июля. Актриса Мирослава Карпович рассказала, что однажды ей поступило предложение от мужского эротического журнала принять участие в откровенной фотосессии. По ее словам, она согласилась, но перед этим – посоветовалась с родителями.

Актриса из сериала «Папины дочки» вновь оказалась на слуху после сообщений о ее романе с актером Павлом Прилучным. Об отношениях молодой пары впервые заговорили после развода Прилучного с Агатой Муцениеце. Уже через неделю после расставания Прилучного с Муцениеце, Павла увидели в компании Мирославы во время посещения гипермаркета. Затем пара отправилась на отдых в Ялту.

Пользователи Сети начали обсуждать поведение Карпович. А затем выяснилось, что девушка отнюдь не застенчивая – когда ей поступило предложение от мужского журнала сняться в эротической фотосессии, актриса согласилась. Перед тем, как идти на съемку, она спросила совета у родителей.

«Ты что, целлюлитная? Толстая? Иди и сфоткайся красиво!» — вспомнила слова мамы актриса. Она отметила, что ее отец тогда добавил: «Ты только не все показывай, доча!»

Карпович также в шутку заметила, что не исключает для себя возможности сняться в фильмах для взрослых.

«Я благодарна мужчинам за мой сексуальный потенциал», — заявила она в эфире шоу «Давай по-быстрому».

Напомним, ранее актер Прилучный развелся с моделью Агатой Муцениеце. Сразу после расторжения брака мужчину увидели в компании Карпович.