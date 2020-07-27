Актриса Климова восхитила поклонников пляжными фото с отдыха

Москва, 27 июля. Многие звезды российского шоу-бизнеса уже посетили побережье Черного моря. Из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ они остановили свой выбор на отечественных курортах. Актриса Екатерина Климова в этом году еще не посетила черноморские курорты России, но, судя по ее постам в Instagram, очень этого хочет.

Она обрадовала фанатов кадрами из сериала «По законам военного времени», где играет следователя Елагину. Но еще раньше Климова выложила в Instagram фотографии прошлогоднего отпуска, на которых она играет с детьми на побережье. Актриса одета в короткую юбку и небольшой, совершенно промокший, топ.

«Воспоминания как сны, реальность как фантастика», — подписала снимки Екатерина.

Комментаторы особо отметили фигуру Климовой, удивившись, как ей удается держать себя в форме после рождения четырех детей.

Как пишет Teleprogramma.pro, Климова раньше говорила, что отдает предпочтение естественности. Артистка уверяет, что она за натуральную красоту.

Отметим, что звезды российского шоу-бизнеса в этом году активно посещают российские морские курорты. Так, отдыхающие в Ялте видели актера Павла Прилучного с детьми, вместе с которым была его новая возлюбленная Мирослава Карпович.

Ранее 17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом. Подписчики актрисы выразили свое восхищение образом Елизаветы, не обделив комплиментами и ее маму.