Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным «продуктивными»

Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, диалог оказался «очень продуктивным».

Разговор президентов двух стран состоялся 23 июля. Как пояснила пресс-служба Кремля, во время переговоров поднимались вопросы иранской ядерной программы и востребованность стабильности в регионе. Также Путин и Трамп выразили настрой на развитие торгово-экономических отношений между США и Россией.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными», — прокомментировал Трамп итоги переговоров.

Напомним, ранее глава США выразил надежду, что РФ, Китай и его страна смогут избежать трехсторонней гонки вооружений. Трамп рассчитывает, что предстоящие переговоры в Вене по вопросам контроля над вооружениями пройдут в конструктивном ключе и будет достигнут прогресс.