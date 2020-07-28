Как улучшить память: 9 простых способов, подтвержденных наукой

Забывать что-то время от времени, особенно в напряженные моменты жизни, — нормально. Куда неприятнее регулярно ловить себя на мысли, что вы не помните даже важные вещи. Забыть о дне рождения подруги, не купить продукты или не выполнить важный отчет — это ситуации, когда пора задаться вопросом, как улучшить свою память.

К счастью, сделать это несложно. Вот простые способы добиться этого естественным путем.

Как улучшить память человека: пища для ума

То, что вы едите, влияет на состояние организма в целом и на работу головного мозга. Вот 5 рекомендаций по изменению рациона, которые помогут улучшить запоминание и концентрацию.

1. Ограничьте употребление сахара. Считается, что мозг «любит сладенькое», а значит, для его хорошей работы нужно есть больше сладостей. Ошибочность этого суждения подтверждена научными данными. Исследования показали, что у людей, которые едят много сладкого, снижаются и объем мозга, и способность к запоминанию. Особенно страдает краткосрочная память, в результате чего вы не можете запомнить даже то, что хотели бы.

2. Попробуйте добавки рыбьего жира. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают работу головного мозга, защищают клетки от окисления и улучшают запоминание. Полезная пища для ума содержится также в жирной рыбе и орехах.

3. Ограничьте алкоголь. Алкогольные напитки оказывают нейротоксическое воздействие на мозг, приводя к дефициту памяти и внимания. Особенно страдает краткосрочная память, поэтому алкоголики обычно легко вспоминают, что было лет 20 назад, но не могут вспомнить, что происходило вчера. К нарушениям работы головного мозга приводит злоупотребление алкогольными напитками, тогда как один или пара бокалов вина время от времени неприятных последствий не вызывают.

4. Убедитесь, что вам достаточно витамина D. Иногда простым решением, как улучшить память быстро, становится устранение дефицита витамина Д в рационе. В одном из исследований было доказано, что люди, которые не получают вещество в достаточном количестве, чаще теряют память и скорость мышления по сравнению с теми, у кого дефицита нет. Старайтесь бывать на солнце каждый день, так как вещество вырабатывается нашей кожей под действием ультрафиолета. Включайте в рацион жирную рыбу и яичные желтки или проконсультируйтесь с врачом о выборе биодобавки с витамином Д.

5. Ешьте горький шоколад. Шоколад с высоким содержанием какао богат антиоксидантами, которые замедляют старение клеток и защищают клетки мозга от воспаления. Кроме того, какао улучшает кровоснабжение отделов мозга, ответственных за запоминание. Выбирайте плитки с содержанием какао не менее 70 процентов и балуйте себя вкусным «лекарством» каждый день.

Как увеличить память человека: правильные привычки

Стресс, переживания, спешка – все это перегружает мозг и заставляет его активно «избавляться» от лишнего, то есть забывать. Помочь ему справиться с нагрузкой поможет коррекция образа жизни.

1. Находите время для медитации. Расслабьтесь, отключитесь от повседневных забот, погрузитесь в себя. Помогут улучшить память даже несколько минут релаксации ежедневно.

2. Высыпайтесь. Простой способ улучшить память за 10 дней – наладить режим сна. Он работает в любом возрасте. Дети, которые не высыпаются, хуже учатся. А взрослые, которые трудятся в ночную смену, чаще страдают от недостаточной концентрации внимания. Организму требуется от 7 до 9 часов ежедневно на отдых. В этом случае мозг будет работать правильно.

3. Практикуйте внимание. Старайтесь заострять внимание не только на вещах, которые вам важны, но и на «рутине». Например, во время прогулки сконцентрируйтесь на том, что вас окружает, проговаривайте про себя, что видите вокруг. Эта техника заставляет мозг отойти от удобной для него практики «блуждания» и повысить концентрацию.

4. Тренируйте мозг. Он, конечно, не мышца, и накачать его не получится. Но простого наблюдения достаточно, чтобы понять: когда человек прекращает использовать мозг по назначению (для обучения, запоминания, работы), он глупеет. Вместе с тем ухудшаются память, скорость мышления и реакции. Чтобы поддерживать мозг в тонусе, решайте кроссворды, играйте в игры на запоминание, считайте в уме, используйте мобильные приложения для тренировки памяти.

А еще сохраняйте физическую активность. Ежедневная гимнастика, бег и прогулки на свежем воздухе увеличивают выработку нейропротекторных белков в мозговых тканях, ответственных за формирование нейронов и связей между ними. Даже самые простые физические упражнения улучшают память, а в пожилом возрасте снижают риск развития старческого слабоумия.