Пилинг для лица дома: простой рецепт омоложения и очищения кожи

Пилинг для лица является отличным вариантом для тех кто хочет очистить лицо, обновить кожу и придать ей здоровый вид. Однако не всем салонные процедуры по карману. Но есть радостная новость — сейчас в магазинах огромный выбор различных средств, которые мягко очищают и эффективно отшелушивают омертвевшие клетки.

Пилинг для лица в домашних условиях: основные правила

Для того, чтобы подготовиться к процедуре, необходимо тщательно подготовить лицо. Так, для начала кожу надо очистить при помощи специального молочка, пенки или мицеллярной воды. После чего необходимо промокнуть лицо полотенцем и приступать к нанесению пилинга.

Не стоит сильно усердствовать, долго втирая средство в кожу, поскольку от этого оно не проникнет в глубокие слои эпидермиса, а длительность применения не улучшит эффект. Причем применение лишней силы может повредить нежную область вокруг глаз. А это чревато возникновением преждевременных морщин. Также советуем не наносить пилинг на раздраженную и поврежденную кожу. Особо опасными являются участки с акне — так вы только разнесете инфекцию по всему лицу и только усугубите ситуацию.

Во время использования пилинга не тяните кожу, а делайте легкий массаж лица. Старайтесь двигаться снизу вверх, от центра лба к вискам и от крыльев носа к скулам.

Лучшим временем для проведения этой косметической процедуры станет вечер. Ночью новые клетки кожи будут защищены от внешних воздействий, что убережет из от повреждения.

Такой уход в домашних условиях можно делать круглый год. Однако не стоит забывать, что интенсивное воздействие солнечного света или же сильного мороза может пагубно сказаться на нежной коже. Поэтому ее необходимо защищать дополнительными средствами, такими как сыворотки, увлажняющие кремы и декоративные косметические средства с минералами.

Виды домашнего пилинга

Одним из самых распространенных видов пилинга является скраб. Он не только мягко удаляет загрязнения, но и благодаря содержанию абразивных частиц эффективно отшелушивает омертвевшие клетки. Однако в низкокачественные скрабы добавляют очень крупные и острые частицы, которые могут поцарапать и повредить кожу, вызвав сильное раздражение.

Еще одним из популярных видов косметического ухода среди современных красавиц стал гоммаж. Он не содержит в себе абразивов, но в его состав входят различные кислоты, которые способны мягко очищать кожу, проникая в глубокие слои эпидермиса.

Также очистить кожу и вернуть лицу естественный румянец поможет маска-пленка. Сейчас можно найти огромное количество различных вариантов этого ухода: охлаждающие, увлажняющие и даже омолаживающие. Принцип действия таких масок прост — после нанесения на лицо они застывают, образуя прочную пленку. После ее снятия кожа освобождается от загрязнений, получает максимальное отшелушивание и обогащается питательными веществам.

Несколько рецептов домашнего пилинга

Сделать такие косметические процедуры довольно легко. Вся прелесть метода заключается в том, что для него не нужны дорогие ингредиенты. Например, в качестве тонизирующего и освежающего лицо средства можно использовать столовую ложку обыкновенного меда. Его необходимо нанести на заранее распаренное лицо, спустя 10 минут сделайте легкий массаж легкими похлопывающими движениями. Затем мед нужно смыть теплой водой и нанести на кожу крем.

Любительницам кислот придется по душе кислотный пилинг. Для него необходим сок из половинки лимона и столовая ложка оливкового масла. Смесь нужно тщательно перемешать и нанести на лицо на 10 минут. После чего умойтесь прохладной водой и нанесите увлажняющий тоник.

Благодаря этому нехитрому методу можно не только поддерживать свою кожу в тонусе, но и качественно очищать ее. Однако не забывайте, что к каждому типу кожи нужен собственный подход. Именно это позволит оставаться вам неотразимой и уверенной в себе.