Фронтмен Little Big извинился перед израильской певицей за побитый рекорд

Москва, 27 июля. Российский музыкант и фронтмен петербургской группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в своем Instagram пост с извинениями перед израильской певицей и победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай, которую он обогнал по просмотрам на YouTube. Его конкурсное видео обошло по просмотрам ее клип на песню Toy.

«Извини», — подписал Прусикин совместное фото.

Ранее сообщалось, что клип Little Big на песню Uno, c которой музыканты собирались ехать на Евровидение в этом году, стал самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале конкурса за всю его историю. Он набрал более 136 миллионов просмотров, и опередил предыдущего рекордсмена – Нетту Барзилай, собравшую 134 миллиона.

Другими лидерами по просмотрам являются Лены Майер-Ландрут из Германии с песней Satellite (64 миллиона просмотров), Джесси Матадора из Франции с треком Allez Ola Olé (61 миллион), и Лорин из Швеции с композицией Euphoria (41 миллион), пишет «Культуромания».

На данный момент деятельность коллектива Little Big была приостановлена из-за коронавируса, однако это не значит, что музыканты не думают о будущем. Как сообщалось ранее, лидер группы поделился планами на Евровидение-2021.

Участники петербургской группы отмечали, что с радостью приедут на Евровидение в следующем году, если их вновь выберут в качестве представителей российской сцены. В ином случае они порадуются за любых других артистов.

Последний клип Uno, с которым коллектив должен был отправиться в Нидерланды, быстро завоевал популярность в Сети. На данный момент музыкальное видео набрало на YouTube более 103 миллионов просмотров.