Шведов поразило величие российской подлодки в проливе Эресунн

Стокгольм, 27 июля. В Швеции местные жители заметили в проливе Эресунн российскую подводную лодку. Как рассказал местный житель Расмус Карлссон, он отдыхал с друзьями, когда увидел неподалеку от себя субмарину.

По словам Карлссона, «встреча» произошла во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста. Увидев подлодку, мужчины решили, что она принадлежит Шотландии. Однако после они заметили на ней российский триколор. Как пояснил мужчина в беседе с изданием Expressen, для него было удивительно видеть субмарину в каких-то 30 метрах от себя.

«Она была невероятно большой и громко шумела. Мне часто доводилось выходить в море под парусом, но прежде мне не приходилось видеть такое. Было как-то странно и в то же время очень захватывающе», — поделился впечатлениями Расмус Карлссон.

Мужчины также успели разглядеть на мостике субмарины четырех человек, которые помахали им рукой. Позже эту необычную встречу прокомментировало руководство вооруженных сил Швеции. В силовом ведомстве пояснили, что военные знали о присутствии российской подложки в своих водах, сообщает издание «Новости Швеции».

Напомним, ранее атомная российская подводная лодка класса «Антей», которую засекли шведы в Балтийском море, поставила в тупик западных экспертов — они гадают, что же такая подлодка делает в море в Северной Европе. 154-метровая подлодка класса «Антей» может нести торпеды с ядерными зарядами, в десять раз превышающими мощность бомбы, которую скинули на Хиросиму. Экспертов, конечно, поразила мощь российского судна.