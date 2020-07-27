Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен

Лос-Анджелес, 27 июля. Американский режиссер Квентин Тарантино в интервью изданию Far Out Magazine назвал лучшие фильмы всех времен. Всего культовый сценарист выбрал 11 кинокартин.

По словам Тарантино, особого внимания стоят работы итальянского кинорежиссера Серджио Леоне. В частности, его фильм «Хороший, плохой, злой» 1966 года.

«Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству», — сказал Тарантино.

В список также вошли следующие фильмы: «Только ваш», «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Прокол», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Таксист», «Рио Браво», «Его девушка Пятница».

Кроме того, ранее Тарантино в беседе с журналистами обратил внимание на фильм «Социальная сеть», назвав кинокартину лучшей за последнее десятилетие. Фильм рассказывает историю студента Марка Цукерберга, который создает социальную сеть Facebook. Сценарий написан по книге Бена Мезрича.

Писателя неоднократно упрекали, что он изрядно отошел от реальности, добавив в повествование новых персонажей и прописав новые сюжетные линии. Несмотря на то, что проект возглавил Дэвид Финчер, никто из Facebook не решился подключиться к съемкам.

Лучшими фильмами за 2019 год Тарантино также счел «Ирландца», «Капкан» и «Доктор сон», сообщает «Культуромания».