Аналитики отметили резкий рост спроса на «золотые паспорта» в РФ

Москва, 27 июля. В России резко вырос спрос на так называемые «золотые паспорта» – второе гражданство или вид на жительство, получаемые за деньги. Причиной стали введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение.

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», — приводит издание Forbes слова директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марины Шалаева.

По ее словам, спрос на подобные программы вырос на 20%. Такое же повышение интереса отметили в компании UFG WM.

Самыми востребованными документами стали паспорта и виды на жительство Евросоюза, особенно Португалия. Второе место занимают островные государства Карибского бассейна, а на третьем месте – Кипр и Мальта. Кипр стал особенно популярен из-за больших скидок на кипрскую недвижимость. Что касается Мальты, то она намерена в ближайшее время прекратить программу по продаже гражданства – заявки будут приниматься лишь до 31 июля.

Еще одним популярным направлением является Черногория, где для получения гражданства достаточно инвестировать 250 тысяч долларов. Тем не менее, в странах Карибского бассейна расценки еще ниже: Сент-Китс и Невис снизили порог инвестиций со 190 тысяч долларов до 150 тысяч, а другие страны – даже до ста тысяч. Самой недорогой является Доминика, продающая паспорт за 50 тысяч долларов.

Напомним, въезд в Россию был постепенно ограничен, начиная с марта. Такие меры были необходимы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас идет обсуждение с зарубежными партнерами, но конкретных решений пока не принято.