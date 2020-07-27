МИД Украины передал посольству РФ ноту протеста из-за парада в Черном море

Киев, 27 июля. МИД Украины передал ноту протеста посольству России в Киеве в связи с военно-морским парадом по случаю дня ВМФ, который прошел в Черном море. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского министерства.

В сообщении военно-морской парад характеризуется как демонстрация «военной мощи» России.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» <…> как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — отмечается в заявлении.

Военно-морской парад по случаю дня ВМФ прошел 26 июля в Севастополе.

Севастополь и Республика Крым воссоединились с Россией по результатам референдума в марте 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу такого решения после государственного переворота в Киеве.