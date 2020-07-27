Дочь Болдуина поделилась с фанатами «неудачными» фотографиями

Вашингтон, 27 июля. Дочь американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер — Айрленд, которая работает моделью, показала серию своих «ужасных» фотографий подписчикам в Instagram. Фолловеры оказались в восторге.

Стоит отметить, что речь идет о тех кадрах, которые были сделаны без ведома модели. Айрленд Болдуин констатировала, что журналисты тайно засняли ее и обнародовали весьма неудачные фотографии.

Модель посетовала, что работники изданий могут «снять» так, что человек будет выглядеть очень непрезентабельно. Она также выразила непонимание, как некоторые люди успевают следить за другими.

Что касается собственного внешнего вида, то модель подчеркнула, что прекрасно понимает, что у нее далеко неидеальная фигура, включая живот, да и кожа бледного оттенка, как «снег», однако особо не печалится, а работает над собой.

Фолловеры поддержали Айрленд Болдуин «лайками» и комментариями.

«Вы не представляете, как важен ваш пост для молодых девушек. Спасибо вам», — написала подписчица из Чикаго.

По мнению ряда поклонников, даже на фотографиях такого рода она выглядит очень хорошо.