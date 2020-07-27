Валуев объяснил убийство дельфинов в Дании

Санкт-Петербург, 27 июля. Россия отказалась от забоя китов, но у коренных народов есть право на традиционные промыслы. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев, прокомментировавший во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» забой дельфинов в Дании.

На печальную ситуацию обратила внимание юрист и зоозащитник Светлана Зиберт, которая рассказала, что каждый год жители скандинавской страны загоняют дельфинов в лагуну и убивают.

«Существует право коренных народов на промысел. Как вы знаете, Россия отказалась от китового промысла, как и большинство стран мира. Япония вдруг вернулась к этому, что вызвало большой резонанс. Это зрелище не для слабонервных, это не должно попадать ни в какую прессу, не должно происходить в массовом порядке», — высказал свою точку зрения Валуев.

По его словам, у некоторых этносов с течением длительного времени сформировалась генетическая предрасположенность потреблять определенные продукты животного происхождения, например, китовый жир.

«Я освещаю обратную сторону луны, не хочу оправдывать. У нас есть закон о жестоком обращении с животными, сейчас есть законопроекты, которые еще сильнее будут увеличивать (ответственность за жестокое обращение с животными. – Прим. ФАН)», — добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что ужасные кадры забоя дельфинов, которые появились в Сети, в России непременно подпали бы под соответствующую статью УК, а авторы видео понесли уголовную ответственность.