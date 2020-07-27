Телестройка «Дом-2» переехала на новое место

Москва, 27 июля. Ведущий «Дом-2» Антон Беккужуев рассказал о переезде популярного телешоу на новое место дислокации. Теперь телестройка будет расположена на более крупной территории с огромными бассейнами и фермами.

Два года назад стало известно, что в скором времени «Дом-2» придется перенести. Прежний участок был размещен в Новой Москве, и через него должна была пройти дорога, связывающая Саларьево и столицу. Чиновники заранее предупредили руководство шоу о необходимости переезда, поэтому к моменту «переселения» все уже было подготовлено.

Беккужев сообщил, что участники уже осваиваются, а новая площадка начала функционировать в мае этого года. От «предшественницы» эта поляна отличается более развитой инфраструктурой – на отведенных под шоу гектарах есть и бассейны, и фермы, в которых будут разводиться кролики и страусята.

Телеведущий также рассказал, что до сих пор не успел побывать в новом месте, так как с февраля находится на Сейшельских островах. Однако он подчеркнул, что современная площадка куда лучше предыдущей.

Как сообщает портал Sobesednik.ru, недавно в СМИ появилась информация о замене Беккужева на другую звезду телеэкрана, Ларису Гузееву. Однако ведущий развеял эти слухи, заявив, что не покинет проект. Тем не менее, кастинг на новых ведущих все-таки идет, так как «Дом-2» продолжает расти и расширяться.

Однако фанатов шоу крайне заинтересовал вопрос, действительно им доведется увидеть Гузееву на лобном месте. Ранее слухи о кадровых изменениях в проекте прокомментировала и Ксения Бородина.