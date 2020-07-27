Онкоиммунолог рассказал, чем опасно высокое УФ-излучение на юге России

Москва, 27 июля. Высокий уровень ультрафиолетового излучения, который ожидается в ряде южных регионов России, может быть весьма опасен для человека. В это время желательно не выходить на улицу без одежды, закрывающей кожу. Об этом рассказал аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Специалист подчеркнул, что в предстоящие дни жители регионов, где ожидается значительное повышение УФ-излучения, необходимо выходить на улицу исключительно в одежде с длинным рукавом. В лучшем случае — без нужды не покидать дом. Особое внимание стоит обратить на головной убор. В идеале это должна быть шляпа с широкими полями, которая закрывала бы плечи и голову.

При этом крема от солнца не помогут, поскольку они лишь создают иллюзию защиты, объясняет Щепеляев.

«Крема не помогут. Они создают иллюзию, а поглощенная доза ультрафиолета остается той же. Просто нет загара и ожогов, то есть внешних проявлений, а доза внутрь поглощается. А это в первую очередь грозит раком кожи, во вторую — иммунодефицитом», — советует врач.

В результате у человека будут активироваться хронические воспалительные заболевания, а противоопухолевый иммунитет падать, сообщает NationNews.

Напомним, о предстоящем «опасном солнце» ранее предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его стоит ожидать в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях. Там УФ-индекс будет подниматься до 7 единиц. А в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев — до 8–9 единиц.

Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, — 7 единиц.