Названо любимое блюдо россиян, вредное для сердца и сосудов

Москва, 27 июля. Пюре из картофеля - одно из любимейших блюд россиян. Однако даже у такого продукта есть противопоказания. Пюре негативно сказывается на работе сердца и сосудов, грозит холестериновыми бляшками, которые в свою очередь опасны летальным исходом.

Состояние органов зависит от ежедневного рациона питания. Часто употреблять в пищу пюре опасно, убеждена нутрициолог Мариса Мур. В состав блюда входит много сливок, масла, сметаны, сливочного сыра и молока.

«Таким образом, оно превращается в «жировую бомбу замедленного действия» для вашего организма», — предупреждает врач.

От накопления лишнего холестерина сердце начинает работать напряженно, и такая нагрузка грозит развитием опасных состояний в виде инсульта или сердечного приступа. Поэтому если в организме и без того много «плохого» холестерина, не стоит злоупотреблять картофельным пюре, чтобы не усугубить ситуацию. Есть много более легких блюд, которые можно приготовить из картофеля: от самого банального вареного без масла и лишнего жира, до запеченного с овощами и нежирной сметаной.

«Любителям картофеля следует обратить внимание на запеченный продукт, к которому можно подать овощи и нежирную сметану», — советует специалист.

Ранее диетолог рассказывал о том, кому полезен, а для кого вреден картофель. Оказывается, в этом корнеплоде очень много витаминов и минералов, которые помогают пищеварению и в целом оздоравливают организм. С другой стороны, картофель вреден для диабетиков, поскольку может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови.