Зоопсихолог выступил за введение уголовной ответственности для владельцев животных

Санкт-Петербург, 27 июля. Владельцы животных должны нести ответственность за своих питомцев. Об этом заявил зоопсихолог Дмитрий Тарасов, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По его словам, поведение собак зависит не от породы, а от воспитания. Каждая особь при этом обладает индивидуальными особенностями.

Эксперт полагает, что необходимо ввести уголовную ответственность владельцам животных за их действия, которые нанесли тяжкий вред.

«Если моя собака не дай бог кого-нибудь загрызет, я заплачу штраф, что она была без намордника. Если бы ответственность владельца собаки была реально уголовная, неотвратимая — каждый бы сам решал, что делать. Кто-то бы не выводил ее, кто-то занимался с ней», — констатирует Тарасов.

Как отмечает специалист, сейчас очень сложно привлекать к ответственности собаководов, поскольку доказать факт собственности практически невозможно.

Он также добавил, что сейчас люди нуждаются в животных, как правило, в психологическом плане.