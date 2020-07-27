СМИ рассказали о «неловких моментах» между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Москва, 27 июля. Американский интернет-журнал People опубликовал новые подробности отношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также событий, предшествующих отречению герцогов Сассекских от прав на британский трон.

Ссылаясь на слова близких венценосного семейства, журналисты рассказали, что жены принцев никогда не враждовали, но между ними был явный «разрыв» и много «неловкостей».

По словам инсайдеров, Кейт почти сразу поняла, что у нее с возлюбленной принца Гарри мало общего, но почти ничего не сделала для «преодоления пропасти» между ними. Жены принцев обе являются членами королевской семьи, но всегда шли разными путями.

Как утверждают журналисты с отсылкой на материалы книги об отношениях герцогов Кембриджских и Сассекских, пресса буквально натравливала Кейт и Меган друг на друга. Тем не менее девушки старались не воевать, хотя неловкие моменты между ними все же были. По сути, жен принцев объединяло только то, что они обе жили в Кенсингтонском дворце.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анжелесе куда переехали вместе с сыном Арчи после своего отречения от престола. Инсайдеры отмечают, что уходу пары из королевской семьи предшествовала напряженность, царящая между ее членами. Гарри чувствовал давление на свою семью, но венценосные родственники никогда не помогали им с этой проблемой и не поддерживали.

Меган и Гарри ведут активную жизнь, занимаются благотворительностью и особенно активно помогали нуждающимся в период пандемии. К примеру, папарацци однажды заметили пару на улицах Лос-Анджелеса. Принц с женой ходили в масках и доставляли еду людям, находящимся в зоне риска по коронавирусу.