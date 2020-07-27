Гордон прокомментировала сообщения об увольнении с Первого канала за «длинный язык»

Москва, 27 июля. Слухи о своем увольнении с Первого канала за «длинный язык» опровергла телеведущая Екатерина Гордон. Подобные заявления в свой адрес она назвала чушью, сообщает Nation News.

Напомним, что ранее пользователи соцсетей обсуждали возможную причину увольнения теледивы. По мнению общественности, Гордон рассказала публике, что историк моды Александр Васильев заболел коронавирусом, хотя на тот момент эта информация якобы специально не афишировалась.

Ведущая подчеркнула, что у нее была проектная занятость, участие в разных шоу сопровождалось отдельными договорами. Никто ее не увольнял.

«Моя основная работа заключалась в том, что я в большом количестве участвовала вместе с героями своей юридической компании в разных ток-шоу, в том числе на Первом канале. Годами! А за это уволить невозможно, потому что каждый раз я была на новом договоре. Нет, мой уход никак не связан ни с каким увольнением», — прокомментировала ведущая.

Однако она затруднилась объяснить, почему именно с историей вокруг Васильева пользователи связали причину увольнения.

«Почему к этому делу стали привязывать Васильева, я вообще не понимаю. О том, что мои коллеги болели коронавирусом, я узнала из сообщений СМИ», — заявила Екатерина Гордон.

Напомним, что в середине июня стало известно о том, что Васильев переболел коронавирусом. Он рассказал, что лечился в больнице в течение 10 дней.