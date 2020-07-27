Россияне усомнились в способности Лолиты удовлетворить своего нового мужчину

Москва, 27 июля. Певица Лолита Милявская еще совсем недавно разошлась с пятым супругом спортсменом Дмитрием Ивановым, а уже не против снова выскочить замуж. Звезда недолго страдала после разрыва с молодым атлетом и уже хвастается новыми отношениями. Артистка даже сообщила, что готова снова сыграть свадьбу, если избранник позовет ее под венец. У пользователей Сети свое мнение на счет будущего этого союза.

В интервью интернет-журналу «Экспресс-газета» певица рассказала, что возлюбленный не смог отправиться с ней на витебский фестиваль, и это ее серьезно огорчило. Но русская Моника Беллуччи понимает, что ее избранник много работает и не может постоянно быть с ней. Это качество Лолите даже нравится.

«Пусть работает. Мне больше безработных не надо! Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный», — поделилась с журналистами звезда эстрады.

Милявская также призналась, что не испытывает сильной влюбленности к новому ухажеру, как и он сам не пылает к артистке бурными чувствами. Лолита считает, что все дело в том, что они уже далеко не дети и любят по-другому. Тем не менее она готова снова войти в статус жены, если избранник сделает ей предложение. При этом артистка отмечает, что это будет уже шестой ее брак, если брать в расчет первый, который она считает фиктивным.

Однако пользователи Сети не верят, что Милявскую ждет счастье в новом браке. По их мнению, артистка уже давно не нуждается в интиме, а это неотъемлемая часть любых отношений.

«Замужество предусматривает интимные отношения, а по словам бывшего, Лолите уже давно ничего не надо», — пишет комментатор.

Первым супругом Лолиты был ее однокурсник Александр Беляев, потом она связала себя узами брака с Виталием Милявским, который и считает фиктивным. Позже артистка повстречала исполнителя Александра Цекало, с которым у нее закрутился не только бурный роман, но и успешный творческий союз. Четвертым мужем певицы стал предприниматель Александр Зарубин, а позже артистка связала свою жизнь с пятым супругом Дмитрием Ивановым.