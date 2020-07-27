День Крещения Руси 2020: что за праздник, история и традиции, спор с Украиной за Владимира

День Крещения Руси отмечается славянскими народами 28 июля. В этот день в России, на Украине и в Белоруссии вспоминают великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

История праздника

Праздник в честь Крещения Руси приурочен к дню церковного поминовения князя Владимира, которого Русская православная церковь чтит 28 июля (15 июля по старому стилю).

Согласно современной историографии, Крещение Руси произошло в 988 году, когда в Киеве (тогдашней столице русских земель) княжил Владимир Красное Солнышко. История Крещения Руси известна из летописи «Повесть временных лет». По преданию, Владимир, выбирая религию для своих подданных, после длительных раздумий отдал предпочтение христианству византийского образца.

Из истории известно, что Крещение Руси проходило трудно: слишком сильны были в народе языческие верования. Христианизация славян произошла не одномоментно: новая религия постепенно и очень непросто вытесняла язычество, процесс занял нескольких веков. При этом славянские языческие обряды и верования окончательно не исчезли: дохристианские народные традиции постепенно вплелись в церковный календарь, создав уникальную народно-христианскую систему верований. Выбор для Руси именно христианства был очень важен для всех славянских народов, вплоть до конца XIX века в Российской империи было очень много по-настоящему набожных людей.

Вихрь революции смел церковь, как официальный институт, но, как ни старалась советская власть, убить народную религиозность ей так и не удалось. Возрождение православия в славянских республиках СССР началось в конце 1980 годов, и сегодня религия занимает важное место в жизни России, Украины и Белоруссии.

Традиции, спор с Украиной за князя Владимира

В России День Крещения Руси, как правило, отмечается широко, проводится большое количество мероприятий не только религиозной, но и патриотической направленности. В этом году количество публичных мероприятий будет сокращено из-за пандемии, вызванной коронавирусом, празднование в основном пройдет в онлайн-формате.

Увы, праздник, который должен объединять все славянские народы, по вине Украины оказался политизированным. Там этот праздник, отмечаемый 27—28 июля, носит название День Крещения Киевской Руси — Украины. Тем самым Украина пытается подчеркнуть, что якобы именно она была центром Руси, равноапостольный князь, которого там называют Владимир Великий, на самом деле был украинцем, Русь — это Украина, а Россия ко всему этому не имеет никакого отношения. Отсюда, мол, название Киева — «мать городов русских», тем более, что до основания Москвы еще целых 160 лет…

Историки, однако, утверждают, что все было ровно наоборот: Украины, как страны с самобытной культурой и собственным языком в конце первого тысячелетия просто не существовало, а все славяне говорили на едином языке, который был ближе всего к русскому. В частности, писатель и политик Захар Прилепин в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что современное украинство, включающее национальную украинскую идею и украинский язык, сформировалось только к XVIII веку.

Тем не менее, на Украине продолжают считать День Крещения Руси сугубо «своим» праздником и демонстративно отмечают его максимально пышно. По традиции 27—28 июля на Украине проходят многолюдные крестные ходы, которые организует раскольническая ПЦУ (Православная церковь Украины), получившая в 2019 году статус автокефальной церкви от Константинопольского патриархата, предоставившего ей томос. Автокефалия ПЦУ вызвала конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами, в результате РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Впрочем, в этом году из-за пандемии COVID-19, скорее всего, публичные праздничные мероприятия на Украине будут сведены к минимуму.