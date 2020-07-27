Истребитель Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Москва, 27 июля. Перехват американского самолета-разведчика осуществил российский истребитель Су-27 над Черным морем 27 июля.

Согласно данным Национального центра управления обороной РФ, перехват произошел над нейтральными водами. Российские радары зафиксировали приближение к границе России неопознанной воздушной цели.

При подлете к самолету экипаж истребителя установил, что перехваченная цель является самолетом-разведчиком США Р-8А «Посейдон». Воздушная граница РФ не была нарушена – иностранный самолет развернулся, сменив курс.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся согласно международным правилам.