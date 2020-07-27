Комиссия Кабмина поддержала наказание за участие в зарубежных курсах нежелательных НКО

Москва, 27 июля. Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила введение административного наказания за участие в курсах нежелательных НКО за рубежом.

Автором соответствующего законопроекта выступил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Документ предусматривает ответственность за совершение за границей правонарушения по статье 20.33 КоАП, которая затрагивает деятельность нежелательных НКО.

«Предлагаемое изменение обусловлено многочисленными фактами прохождения российскими гражданами за пределами территории РФ обучения на тренингах, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций», — отмечается в проекте правительственного отзыва.

При этом участие россиян в деятельности нежелательных НКО, которые спонсируют подобные мероприятия, законодательно не запрещено.