Донбасс сегодня: «Айдар» готовит срыв перемирия, литовцы учат ВСУ убивать, фейк штаба ООС

Донбасс, 27 июля. Украинский штаб силовой операции бездоказательно обвинил ДНР в срыве бессрочного перемирия. Боевики «Айдара» готовят провокации с целью сорвать перемирие. Литовские инструктора научат украинцев правильно убивать жителей Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

До наступления очередного «всеобъемлющего и бессрочного перемирия» с нуля часов 27 июля украинские войска успели восемь раз обстрелять территорию семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики на мариупольском и донецком направлениях. Причем стоит отметить, что для обстрелов киевские силовики использовали тяжелые 120-мм минометы. Это означает, что данное вооружение не отведено от линии соприкосновения вопреки Минским соглашениям и вновь достигнутым 22 июля договоренностям о мерах усиления и контроля действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня. Кроме того, «освободители» Украины использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано, но, несмотря на отсутствие явных проявлений агрессии, украинские силовики скрытно минируют дороги общего пользования, что ставит под угрозу жизнь и здоровье как мирных жителей, так и сотрудников ОБСЕ. Разведка луганчан сообщает об установке семи противотанковых мин военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Золотого-4 поперек дороги общего пользования. В связи с поступлением этой информации в Народной милиции ЛНР рекомендовали жителям данного населенного пункта и иностранцам воздержаться от передвижения по указанному участку дороги.

«Айдар» планирует сорвать перемирие

В Донецке рассказали о реакции отдельных групп «патриотов» Украины на подписанное соглашение о мерах контроля бессрочного перемирия, вступившее в силу с 27 июля. Выступающие за радикальные действия по разрешению конфликта националистические формирования Украины остались крайне недовольны подписанным документом.

К примеру, комбат 24-го нацбатальона «Айдар» отказался проводить мероприятия по изъятию с передовых минометов 82-го и 120-го калибров, что является частью мероприятий по подготовке к бессрочному перемирию. Согласно полученной разведкой дончан информации, так называемые «идейные айдаровцы» планируют осуществление провокаций в зоне ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ. Цель провокаций — убедить украинцев в неэффективности перемирия и нарушении режима прекращения огня якобы со стороны Народной милиции ДНР. Для осуществления замысла приглашены съемочные группы украинских телеканалов.

Литовские инструктора прибыли в зону ООС

Тем временем в Луганскую область прибыли трое инструкторов из Литвы, докладывает разведка армейского корпуса ЛНР. В задачи иностранцев входит обучение украинских военнослужащих снайперскому и подрывному делу. Инструктора работают в районе дислокации 93-й механизированной бригады в Трехизбенке Луганской области.

Разведка луганчан сообщает, что для обеспечения работы снайперов 93-й бригады с 303-й артиллерийской базы в Житомирской области в зону ООС доставлена тысяча патронов 7,62 х 51 мм к снайперским винтовкам. Что касается обучения военных подрывному делу, уточняют в Народной милиции ЛНР, оно будет проходить с использованием мин ПМН-2, запрещенных Оттавской конвенцией.

Штаб ООС осуществил провокацию

Не прошло и полдня с момента вступления в силу согласованных мер по контролю бессрочного перемирия, как украинская сторона осуществила информационную провокацию. В понедельник днем на странице штаба Операции объединенных сил в социальной сети появилось сообщение об «обстреле украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации» (в понимании штаба ООС это Народная милиция ДНР) якобы в первый же час наступления режима прекращения огня.

За комментариями по данному вопросу корреспондент ФАН обратился в Управление Народной милиции ДНР, где ответили, что это сообщение является провокацией противника, вероятно, нацеленной на дальнейшую эскалацию конфликта. Что же касается самого инцидента с якобы обстрелом дончанами позиций ВСУ в районе Водяного Донецкой области, на что указывает заявление штаба ООС, это не более чем подрыв неустановленных устройств в районе Водяного, которое находится под контролем украинской армии.

В первый час текущих суток 27 июля дежурная смена донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня зафиксировала несколько взрывов в районе Водяного. При этом огонь подразделения Народной милиции ДНР не открывали, а это наводит на мысль о том, что подрывы неустановленных устройств были контролируемы украинскими военными и целью имели создание почвы для провокации и обвинения республики в нарушении перемирия.