حصاد اخبار ليبيا في 27 يوليو/تموز: باشاغا يحذف منشورات فضيحة عن الوفاق ومصر تدعو العالم العربي لتوحيد قواتها ضد العدوان التركي

ليبيا ، 27 يوليو/تموز. الوزير الداخلي في الوفاق يقوم بحذف المنشورات الفضيحة التي نشرها. في الوقت نفسه ، شرق ليبيا تستعد بنشاط للتدخل التركي في المجال العسكري والدبلوماسي.

فتحي باشاغا يحذف منشورات فضيحة عن الوفاق على تويتر

يتعلم وزير الداخلية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، فتحي باشاغا ، قيادة سياسة المعلومات على تويتر. هو يحذف ويستعيد المنشورات في حسابه على موقع تواصل اجتماعي تويتر.

مثلا نشر باشاغا انتقد قرار البرلمان المصري بإرسال قواتها إلى ليبيا وتعهد بمحاربة الجيش المصري وبعد ساعات قليلة من النشر حذف المنشور. وقعت حادثة مماثلة بالأمس عندما وصل الصحفي السياسي الفرنسي برنار هنري ليفي الى ليبيا. لم تتمكن الحكومة طرابلس من الاتفاق على موقفها الرسمي: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن حكومة الوفاق ليست لها علاقة بزيارة الفرنسي. في الوقت نفسه ، نشر باشاغا منشورات مثيرة للجدل على حسابه على تويتر.

عقيلة صالح يعلن عن إجراءات لحل الأزمة الليبية في البرلمان المغربي

قال رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق ، ‌عقيلة صالح ، إنه قدم مبادرة لحل الأزمة الليبية خلال زيارته للمملكة المغربية.

وأضاف صالح أمام البرلمان المغربي: "جئت لإيجاد حل للأزمة والمغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبي".

مصر تدعو لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة العدوان التركي

قال صلاح حسب الله ‏، المتحدث باسم البرلمان المصري: "يجب على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكيل الجيش العربي المشترك لمواجهة تدخل تركيا في ليبيا".

وبحسب البرلماني ، هذه الخطوة ستسمح للدول العربية بتنفيذ مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان قد اقترح سابقًا إنشاء قوات مسلحة عربية موحدة. وشدد حسب الله على أنه فقط من خلال الجهود المشتركة ستتمكن دول المنطقة من منع التهديد الإرهابي الذي تنتشره تركيا في ليبيا وسوريا والعراق. وأضاف أن الوقت الآن هو أفضل وقت لتوطيد الدول العربية. وحذر من أن السلطات التركية لا توقف نقل المرتزقة الإرهابيين السوريين إلى شمال إفريقيا وتواصل تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

المسماري: الجيش الوطني الليبي يقوم بتحصين خط الدفاع في سرت

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، إن بسبب حشد قوات ما يسمى بحكومة الوفاق الليبي في غرب سرت ، قام الجيش الوطني الليبي بتحصين خطوط دفاعه.

وأكد المسماري "ندعم الدفاع بشكل صحيح".

في الوقت نفسه ، ذكر أن السماء فوق المناطق التي يسيطر عليها قوات حفتر لا تزال في متناول العدو مما يؤكد الحاجة إلى أنظمة دفاع جوي قوية.