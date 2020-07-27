Трое детей и пятеро взрослых погибли в ДТП под Волгоградом

Волгоград, 27 июля. Автомобиль съехал в оросительный канал под Волгоградом. В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по региону Наталия Рудник.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в понедельник возле поселка Верхнепогромное был обнаружен автомобиль. Полиция сообщила, что по предварительной версии, водитель не справился с управлением и авто съехало в оросительный канал.

В следственном комитете уточнили, что за рулем Renault Logan был 28-летний мужчина, а в салоне находились семь пассажиров, в том числе дети 10, 11 и 17 лет.

По данным следователей, смерть людей в авто, скорее всего, наступила из-за «механической асфиксии в результате утопления».