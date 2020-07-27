Поклонники Богомолова заявили о беременности Собчак



Москва, 27 июля. Режиссер театра и кино Константин Богомолов опубликовал на своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram фото супруги журналистки Ксении Собчак, которое спровоцировало новую волну слухов о личной жизни скандальной пары. Поклонники подозревают, что Ксения беременна во второй раз, поскольку на снимке телеведущая позирует с явно округлившимся животом.

Константин и Ксения поистине друг друга достойны, оба любят нестандартный юмор, провокационные заявления и публикации. Чего стоит одна только свадьба пары, на которую Богомолов явился в яркой гавайской рубашке, а вместо белоснежного лимузина на венчание пару вез черный катафалк с красным бархатным салоном. В Сеть также попадали кадры с закрытой вечеринки по случаю женитьбы знаменитостей, на которой Собчак при гостях станцевала любимому мужу интимный танец.

После этого пара еще не раз шокировала публику. К примеру, еще до карантинных мер Собчак и Богомолов записали провокационное видео в ресторане, где режиссер бесцеремонно лез супруге под бюстгальтер в присутствии других посетителей. И вот теперь новая провокационная публикация — Ксения Собчак позирует со счастливой улыбкой на лице и заметно округлившимся животом. Пока не ясно, ждет ли журналистка ребенка от нового мужа или же просто немного набрала в весе за время карантина.

«Скоро мама. Поздравляем!» — пишут фолловеры Богомолова в соцсетях.

Несмотря на то, что пара еще не делает никаких официальных заявлений на счет совместного потомства, поклонники уже спешат поздравить пару с будущим пополнением.